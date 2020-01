Fußball : Höfig wird für Punktspiel gesperrt

Ratingen So liefen die Fußball-Testspiele von SV Hösel, Rot-Weiß Lintorf, Ratingen 04/19 und ASV Tiefenbroich gegen 04/19 II. Die SSVg Heiligenhaus wollte testen, musste aber mit einem Training vorlieb nehmen.

In den Fußball-Kreisligen beginnt am Sonntag die Rückrunde. Jetzt wurde überall noch einmal getestet. An der Sohlstättenstraße standen sich der ASV Tiefenbroich und Ratingen 04/19 II gegenüber. Der Zwei-Klassen-Unterschied war nach dem Wechsel deutlich zu erkennen. Bei 4:2-Pausenvorsprung zogen die Bezirksliga-Kicker von 04/19 6:2 davon, am Ende hieß es 6:3. Torfolge: 1:0 Tim Siebert (13.) 1:1 Sinan Dündür (16.), 2:1 Raphael Baerwald (22.), 2:2 Stefan Prengel (25.), 2:3 Viktor Ivanov (27.), 2:4 Prengel (41./ Elfmeter), 2:5 Manuel Callas (54.), 2:6 Levent Plisna – der 20 Jahre alte Zugang vom VfB Langenfeld (57.) –, 3:6 Mario Lentzen (87.). Die Ratinger können am Sonntag noch einmal zuschauen, und vor dem ersten Punktspiel des neuen Jahres gegen Eller 04 am 9. Februar ist bisher nur ein Testspiel vereinbart. Das ist am 2. Februar im Keramag Sportpark gegen die SSVg Heiligenhaus. Die Tiefenbroicher, Tabellenführer der Kreisliga B, spielen am Sonntag bereits um 12 Uhr bei Sparta Bilk II .