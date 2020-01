Handball : TV Ratingen spielt schon Freitagabend in Wülfrath

TV Ratingen spielt schon Freitagabend in Wülfrath

Moritz Metelmann (am Ball) ist rechtzeitig in Wülfrath. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Schon am Freitag, 20.30 Uhr, startet der TV Ratingen in die Rückrunde der Handball-Verbandsliga. Es geht zum benachbarten TB Wülfrath (Fortunastraße), dem Aufsteiger, der als Vorletzter ganz tief im Abstiegskampf steckt. Die Ratinger wollen die Hinspiel-Schlappe wettmachen.

Doch die Schützlinge von Trainer Jörg Schomburg zeigten eine gute Hinrunden-Endphase, und jetzt Platz sechs (13:13 Punkte), da geht sicherlich noch einiges nach oben. „Der TB Wülfrath hat uns gefragt, ob wir schon am Freitag spielen können“, sagt Handball-Boss Marcus Otten. „Wir haben nicht einen Moment gezögert und sofort zugesagt. Wir haben ein gutes Verhältnis. Aber diesmal wollen wir die Punkte, unsere Auftaktniederlage ist bestimmt nicht vergessen.“ Leicht freilich war es nie, in der immer gut gefüllten Sporthalle an der Flieth, wo tolle und lautstarke Fans hinter ihrer Mannschaft stehen, doppelt zu punkten.