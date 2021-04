Fußball, Bezirksliga : Schröder hängt sich beim SVH voll rein

Hösel Benedikt Schröder freut sich, wenn es mit dem Fußball endlich weitergehen kann. Anhaltende Knieprobleme hatten den Torjäger ursprünglich ausgebremst, dann kam er nach Hösel und schoss die dritte Mannschaft mit 62 Treffern zum Aufstieg. Dann ging es in die Erste, nun wird er nach sechs Jahren ihr Trainer.

Zuwendung Trotz des frühen Pokalaus’ kann sich der SVH nun wohl freuen: Der Fußball-Verband Niederrhein will allen Vereinen, die an der Runde teilgenommen haben, eine finanzielle Zuwendung machen, da er den Wettbewerb ohne Amateurklubs zu Ende spielen wird.

Viel verändern wird sich nicht am bisherigen Kader, der beim Saisonabbruch am 25. Oktober des vergangenen Jahres auf Platz elf stand. Aber derzeit quälen den Ex-Torjäger freilich einige Trainer-Sorgen. „Die Spieler haben ja keine Spielpraxis, seit ewiger Zeit schon. Keiner weiß, wie fit sie sind. Wenn es wieder losgeht mit dem Fußball, dann müssen wir all das auf die Schnelle hinbekommen. Tröstend ist freilich, dass alle Vereine solche Sorgen haben.“ Aber mit seinem alten Heiligenhauser Jugendfreund Andreas Densborn und dem Lintorfer Christian Timp hat er erfahrene Co-Trainer an seiner Seite.