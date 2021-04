„Die Mauer stand aus meiner Sicht falsch“ : Fortunas Trainer Rösler kritisiert Torwart Kastenmeier

Paderborn Fortuna hat durch die bittere Pleite in Paderborn einen empfindlichen Rückschlag im Saison-Endspurt der Zweiten Liga erlitten. Trainer Uwe Rösler erklärte nach dem Spiel, wieso man den Sieg doch noch aus der Hand gegeben hat. Und sparte dabei nicht an Kritik.

Uwe Rösler ist ein Typ der klaren Worte. Und so benannte er nach der bitteren Pleite gegen den SC Paderborn (1:2) am Samstag den Hauptgrund, der seiner Meinung nach zur Niederlage führte, beim Namen: „Du darfst in so einem Spiel eine Führung nicht durch eine Mauer, die nicht optimal steht, weggeben. Das darf nicht passieren.“