Kostenpflichtiger Inhalt: Handball in der Pandemie : Eine Ausnahme ist kein Muss

Georg Amend ist Teamleiter Regiosport der Rheinischen Post. Foto: Kempner, Martin (mak)

Meinung Ratingen Allein die ständig steigenden Inzidenzzahlen in der Coronavirus-Pandemie lassen einen Hallen-Kontaktsport wie Handball eigentlich nicht zu. Die Stadt Ratingen erlässt keine Ausnahmeregel für Regionalligist SG Ratingen. Das ist ihr Recht, aber so gibt es keine Chancengleichheit in der Aufstiegsrunde.