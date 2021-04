Annullierung der Fußball-Saison : „Das ist allen schwer gefallen“

Info

Niederrheinpokal Dass der Verband den Wettbewerb beenden will, um je einen Vertreter bei den Männern und Frauen für die erste Runde des DFB-Pokals zu stellen, hatte der FVN angekündigt. Nun ist klar, wie: Nur die Dritt- und Viertligisten – KFC Uerdingen, MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen, Rot-Weiß Oberhausen, Wuppertaler SV, SV Straelen und VfB Homberg – verbleiben im Wettbewerb, alle anderen, darunter die Oberligisten Ratingen 04/19, 1. FC Monheim und Sportfreunde Baumberg, „scheiden aus“. Das hat der FVN den Klubs am Dienstagabend in einer Videokonferenz mitgeteilt. So soll zwischen dem 5. und 29. Mai der neue Titelträger gefunden werden. Vor einer möglichen Auslosung in der kommenden Woche müssten die Amateurvereine zustimmen. Sie bekämen eine Wildcard für den Niederrheinpokal 2021/22 und wohl 1000 Euro aus einem Solidaritäts-Topf.

Kreispokal Laut FVN-Pressesprecher Henrik Lerch sei „angedacht, dass die Kreispokale wie im vergangenen Jahr vor Beginn der neuen Meisterschaftssaison weitergespielt werden, um so die Teilnehmer der Kreise für die erste Runde des Niederrheinpokals 2021/2022 ermitteln zu können“.