Tennis RTC räumt in der Halle ab

In der Konkurrenz Herren 50 konnte sich der haushohe Favorit Christian Schäffkes vom RTC durchsetzen. Sein Finalgegner, der ungesetzte Szabolcs Buitjas (TC BW Bensheim), musste beim Stand von 3:2 verletzt aufgeben. Am Vortag hatte sich Schäffkes bereits die Deutsche Meisterschaft im Mixed an der Seite von Susanne Wischmann (TC Rheinstadion) sichern können. Ebenfalls die Mixed-Konkurrenz gewannen in der Altersklasse 50 Karen Seele und Matthias Müller-Seele vom RTC.