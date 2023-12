Wasserspringen Turmspringer Jaden Eikermann räumt bei DM ab

Jaden Eikermann kann und will seine Euphorie gar nicht verbergen. So liegt hinter dem Monheimer Turmspringer eines der erfolgreichsten Wochenenden seiner Karriere. Er konnte sowohl die Deutsche Meisterschaft im Synchron- als auch im Einzelspringen gewinnen. „Ich freue mich sehr über diese tollen Wettkämpfe. Insgesamt lief es für mich in Berlin einfach nur überragend“, sagt der 18-jährige Profi.