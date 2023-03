Fußball, Bezirksliga Joker Stoll sticht bei der Ratinger Reserve

Die Partie an sich bezeichnete Aktag als das erwartete Kampfspiel, das sein Team aber auch angenommen habe – auch wenn es in der Kabine beim Stand von 0:0 auch einmal lauter wurde. „Wir hatten gehofft, dass wir gegen die Preußen gewinnen und den Rückstand auf sie verkürzen können. Das ist gelungen, und jetzt geht es um die direkten Duelle auf dem Weg zum Klassenerhalt.“ Und da steht gleich am Sonntag eines an, gegen den direkten Konkurrenten SC Velbert II.