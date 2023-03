Eishockey, Regionalliga Ice Aliens stehen im Finale

Ähnlich wie im zweiten Duell in Wiehl blieb das erste Drittel torlos. Der Unterschied war jedoch, dass die Penguins mit dem Rücken zur Wand gezwungen waren, das Spiel selbst in die Hand zu nehmen. Nach der bisherigen Strategie, das gegnerische Spiel zu zerstören, fiel ihnen das nun nicht leicht, die Aliens taten sich allerdings ebenfalls schwer. Ein erstes Aufatmen auf den Rängen war in der 25. Minute zu hören, als Kapitän Dennis Fischbuch den ersten Treffer des Abends erzielte – Dominik Scharfenort und Malte Hodi hatten vorgelegt. In der nachfolgenden Strafzeit gegen Ratingen nutzen die Wiehler die Überzahl und glichen durch Saiter aus.