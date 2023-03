Fußball, Kreisliga A Alle Kreisligisten dürfen jubeln

Ab der 30. Minute spielte die SSVg Heiligenhaus bei den SF Dönberg in Überzahl (Rote Karte), und so gelang mit 4:0 (3:0) ein Kantersieg. Der fünfte Erfolg hintereinander. „Dönberg gab sich viel Mühe, wollte unbedingt das Ergebnis im Rahmen halten, hatte aber keine Chance,“ sagte dazu Deniz Top, der Manager. Er traf auch, zum 3:0, und hat inzwischen mit 18 Spielern für die kommende Saison verlängert. Mit weiteren acht spricht er in Kürze.