Fußball, Oberliga 04/19 und FCM teilen die Punkte

Ratingen · Die Ratinger gehen in der Fußball-Oberliga ganz früh durch Ali Hammoud in Führung, überlassen dem Gast aus Monheim aber dann das Spiel und müssen sich am Ende mit einem 1:1 begnügen, weil Merveil Tekadiomona spät trifft.

12.03.2023, 21:00 Uhr

Ali Hassan Hammoud (3. von links) brachte Ratingen 04/19 gegen den 1. FC Monheim früh in Führung. Hier sieht FCM-Trainer Dennis Ruess (2. von rechts) seinen Zweikampf mit Tim Klefisch (rechts). Foto: Achim Blazy (abz)

Keine 70 Sekunden waren gespielt im Oberliga-Duell zwischen Ratingen 04/19 und dem 1. FC Monheim (FCM), da setzte sich die Geschichte beider Teams fort: Ali Hassan Hammoud brachte die offensivstarken Gastgeber mit 1:0 in Front gegen die seit bereits elf Spielen sieglosen Gäste. Der als Innenverteidiger aufgebotene Tobias Lippold konnte den Ratinger Offensivmann nicht stoppen, FCM-Torwart Björn Nowicki war machtlos. Dennis Ruess dürfte das alles sehr bekannt vorgekommen sein: „Wir machen individuelle Fehler und laufen einem Rückstand hinterher“, hatte der Monheimer Coach vor der Partie unserer Redaktion gesagt – genau das passierte wieder.