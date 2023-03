Handball, Landesliga Wölke beerbt Oberwinster beim TVR

Stefan Oberwinster gibt seinen Handball-Trainerjob beim TV Ratingen am Saisonende auf. Vier Jahre war das TV-Urgestein am Europaring tätig, mit der zweiten Mannschaft erzielte er dreimal gute Landesliga-Mittelplätze. Dann stand er im vergangenen Sommer vor der ganz schwierigen Aufgabe, eine nahezu völlig neue Mannschaft zu formen, denn die alte Verbandsliga-Truppe sagte dem Klub bis auf drei Ausnahmen „Ade“. Nur Torwart Max Scholz, Pascal Schmidt und Ron Czarnecki hielten dem Turnverein die Treue. Einige Spieler wie Moritz Metelmann und die Beckmann-Brüder Max und Tristan, alles TV-Urgesteine, traten aus Altersgründen zurück. So ging es dann nach dem freiwilligen Verbandsliga-Abstieg in der Landesliga weiter. „Ich werde im August 59 Jahre alt“, sagt Oberwinster nun. „Da will man auch mal etwas anderes machen als immer nur Handball.“ Er bleibt dem Klub freilich erhalten und wird künftig die Aufgabe des Handball-Männerwartes ausfüllen.