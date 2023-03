Sportkegeln, Bundesliga Karriereende als Vizemeister

Es ist 17.19 Uhr an diesem Samstag, dem entscheidenden in der Meisterrunde, als sich der Hüne aus Heiligenhaus die Kugel nimmt, anläuft und sie auf ihr Ziel wirft“, so beschreiben die Sportkegler Heiligenhaus (SKH) die letzten Momente von Holger Parassini in der ersten Bundesliga. Denn der beendet nach mehr als 30 Jahren seine Kegelkarriere, in der er in der Vorsaison mit den „Red Lions“ den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte holte, in der aktuellen Spielzeit Hauptrunden-Erster wurde und nun Deutscher Vizemeister.