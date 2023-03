Jugendfußball, Regionalliga C-Junioren verpassen den Sieg

Neben dem an der Hand verletzten Flügelspieler Aiman Nouna mussten die Ratinger auch auf den wichtigen Rechtsverteidiger Arda Kurt (Fußblessur) verzichten. Zwar hatten sich die Gäste viel vorgenommen, doch in den ersten zehn Spielminuten fanden sie überhaupt nicht in die Partie. Die Abstände zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen waren so groß, dass der Viktoria immer wieder ansehnliche Kombinationen gelangen. Die Innenverteidiger Mikail Karan und Felix Wilms konnten zunächst einige Gegentore durch ihre konsequenten Aktionen verhindern (3./7.).