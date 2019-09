Fußball : Schopphoff schießt Homberg in die nächste Runde

Schopphoff schießt Homberg in die nächste Runde

Ratingen Der SV Hösel überstand die erste Runde des Kreispokals kampflos, der TuS Breitscheid und der TuS Homberg feierten knappe Siege. Ausgeschieden sind der ASV Tiefenbroich, RW Lintorf, Türkgücü und der ASC Ratingen West.

Nach dem SV Hösel (kampfloser Sieg über Maccabi) haben aus Ratingen noch der TuS Breitscheid und der TuS Homberg die erste Runde im Fußball-Kreispokal überstanden. Die Breitscheider besiegten daheim den Liga-Konkurrenten GSC Hellas mit 5:4 im Elfmeterschießen. Ihnen gelang das 1:0 durch Erhan Esen, dann stand es 1:1 nach 90 und 120 Minuten. Hellas ist in der Kreisliga B verlustpunktfreier Tabellenführer. Die Homberger gewannen am Flinger Broich bei Blau-Weiß 4:3. Carl Wienksen, Marcel Hillig, ein Eigentor und der entscheidende Treffer von Raphael Schopphoff in der 84. Minute sicherten das Weiterkommen.