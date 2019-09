Fußball : Heiligenhaus bleibt weiter ohne einen Punkt

Wuppertal Bei Germania Wuppertal vergibt die SSVg die Chance zum 2:1 und kassiert im Gegenzug noch zwei Tore zur 1:3-Niederlage. Trainer Monrem Orahhou findet nach der fünften Niederlage im fünften Spiel aber positive Ansätze: „Wir waren besser als Germania“, sagt er. Am Sonntag versucht sein Team gegen den ASV Wuppertal, die ersten Punkte einzufahren.

„Uns ist ein gutes Spiel gelungen, auch wenn es erneut keinen Punkt gab“, sagte Trainer Monrem Orahhou. „Wäre uns das 2:1 gelungen, es lag schließlich längst in der Luft, wir hätten die Punkte mitgenommen. Davon sind bei uns alle fest überzeugt. Wir waren besser als die Germania in einem insgesamt spannenden Bezirksligaspiel. In den Schlussminuten lag der Ausgleich noch mehrfach in der Luft, aber das Glück stand erneut nicht auf unserer Seite.“ Und die Germania jubelte, sie hat als Klassenneuling erst einmal das sichere Mittelfeld erreicht.

Unglücklich fiel auch das Wuppertaler 1:0. SSVg-Keeper Isan Kazkurt führte einen Abschlag zu überhastet aus, seine Vorderleute waren noch nicht in Position gelaufen. So kam die Germania leicht in Ballbesitz und erzielte die Führung. Dann das 1:1. Der Abwehrspieler Mohamed Amezigar leitete den Angriff ein, er passte auf Ömer Bülbül, und dessen Vorlage schoss Kilic sicher zum 1:1 ein. Nun ging es hin und her, beide Seiten kamen zu guten Chancen. Aber am Ende war die Germania das cleverere Team, es wusste seine Chancen zu nutzen, und die SSVg bezog im fünften Spiel die fünfte Niederlage. Am Sonntag kommt der ASV Wuppertal an die Talburgstraße (15 Uhr). Vielleicht gelingt dann etwas Zählbares.