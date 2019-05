Fussball : RW Lintorf geht die Puste aus

RATINGEN Der Fußball-Kreisligist verliert 3:5. Hösel feiert nutzlosen Kantersieg – 8:1.

(wm) Der SV Hösel räumt alles aus dem Weg, kommt aber einfach nicht heran an die Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A. Weil TuS Gerresheim ganz oben und Wersten 04 als erster Verfolger ebenso beständig sind. Der SV Hösel bezwang den Absteiger Rhenania Hochdahl 8:1 (4:0), damit sind die Blau-Weißen seit zwölf Spielen unbesiegt. Dennoch reicht es nicht für die beiden Aufstiegsplätze. „Unsere Mannschaft ist hungrig, sie will immer gewinnen“, sagt Trainer Senad Hecimocic. „Und wenn man dann acht Tore schießt, dann ist das erfreulich.“ Am Sonntag geht es zur Turu 80 II. Auch diese Hürde soll kein Stolperstein sein. „Neben den drei schon bekannten Neuen von Ratingen 04/19 II kommen noch zwei weitere gute Cracks an den Neuhaus“, kündigt der SVH-Coach an.



Bei Rot-Weiß Lintorf sehnt man nichts mehr herbei als das Saisonende. 3:5 (2:1) ging das Heimspiel gegen den Tabellennachbar SSV Erkrath verloren (Kreisliga A), nur eine knappe Stunde wussten die Hausherren halbwegs zu überzeugen. Es war die dritte Niederlage in Folge. „Die Luft ist raus“, sagt dazu Vereinsboss Christian Schmitt. „Die Mannschaft spielte am Ende erneut unkonzentriert, obwohl wir vorher diese Erkrather sicher im Griff hatten.“ Da lag sein RWL schon 3:1 vorne, Christian Schuh hatte dreimal zugeschlagen. Nun steht der 29-Jährige in den 14 Spielen, alles Rückrunde, bei 14 Saisontoren. Aber in den letzten 20 Minuten lief bei den Hausherren nichts mehr zusammen und die Erkrather konnten sich mit diesem Auswärts-Dreier endgültig in Sicherheit bringen. Am kommenden Sonntag sind die Lintorfer bei Tusa 06 zu Gast.