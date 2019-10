Handball : A-Junior Leon Pape ist nominiert für das Tor des Monats

Ratingen Leon Pape vom TV Ratingen hat gegen MTV Köln einen derart spektakulären Treffer erzielt, dass er zur Wahl des Tor des Monats in Deutschland nominiert wurde. Im Heimspiel gegen Aachen rettete der A-Junior seinem Team einen Punkt beim 39:39 gegen Aachen.

Das ist ein echter Hammer! Leon Pape, dem Handball-A-Junior des TV Ratingen, der vom TuS Lintorf stammt, gelang kürzlich beim Regionalliga-Heimsieg über MTV Köln (35:16) ein derart spektakulärer Treffer, dass er nun alle Chancen hat, für das „Tor des Monats“ in Deutschland gewählt zu werden. Derzeit belegt er noch Platz zwei, die Wahl wird am 18. Oktober abgeschlossen. Abstimmen kann man im Internet unter www.liquimoly-hbl.de/de/s/tor-des-monats

In der Regionalliga gab es für die Turnverein-A-Jugend nach den drei Auftaktsiegen nun den ersten Verlustpunkt. Die Grün-Weißen kamen am heimischen Europaring gegen ASV Aachen nicht über ein 39:39 hinaus. Eingangs der Schlussminute lagen sie mit drei Toren zurück, Trainer Ralf Trimborn ließ längst offen decken. Leon Pape rettete den Punkt zwei Sekunden vor dem Ende. „Die Aachener waren körperlich ungeheuer stark“, sagte Trimborn. „Die stießen ständig brachial in unsere Deckungslücken. Es standen sich aber zwei Teams auf Augenhöhe gegenüber.“ Jetzt haben seine Schützlinge erst einmal eine lange und sicherlich wohltuende Herbstpause. Ihre Belastung ist enorm. Nächster Gegner ist auswärts am 2. November der ATV Biesel.