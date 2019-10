Fußball : 04/19 rutscht gegen Cronenberg aus

Tim Potzler (links) gehörte zu den positiven Erscheinungen bei Ratingen 04/19 und schoss auch das Anschlusstor bei der 1:2-Niederlage gegen den Cronenberger SC. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Gegen den Tabellenvorletzten der Fußball-Oberliga wollten die Ratinger ihr Heimspiel unbedingt gewinnen – sie nutzen aber wie so oft ihre Chancen nicht und verlieren durch zwei Gegentreffer nach Standards sogar 1:2. Die Gelb-Rote Karte für Kapitän Phil Spillmann ist der Tiefpunkt der Niederlage.

Phil Spillmann war unzufrieden. Über das Ergebnis, vielleicht auch seine eigene Leistung und den kalten Dauerregen. In jedem Fall machte der Kapitän von Ratingen 04/19 seinem Ärger in der Nachspielzeit der Oberliga-Partie gegen den Cronenberger SC lautstark Luft, geriet dabei aber an den Falschen. Denn Spillmann hatte sich Jan Oberdörster ausgesucht, dem er nach einem Freistoßpfiff für sich den Fehler unterstellte, er habe den Vorteil der Ratinger zunichte gemacht. Der Schiedsrichter zeigte Spillmann die Gelbe Karte, der Kapitän wurde daraufhin richtig sauer, meckerte und gestikulierte noch mehr – Oberdörster zeigte ihm direkt noch einmal Gelb, der Innenverteidiger musste vom Platz und wird am Sonntag in der Partie beim TSV Meerbusch gesperrt fehlen. „Das gibt zusätzlich zu den internen Strafen noch eine Strafe vom Verein“, knurrte Jens Stieghorst, der Vorsitzende von 04/19.

Der Platzverweis war der Tiefpunkt bei der 1:2 (0:2)-Heimniederlage gegen den Tabellenvorletzten Cronenberger SC. Die Ratinger versuchten zwar von Beginn an, Treffer zu erzielen, doch damit tun sie sich in dieser Saison mehr als schwer. Das sorgt für Ungeduld und Unruhe, was wiederum zu Fehlern führt. So trieb Spillmann in der 22. Minute den Ball nach vorne und gab ihn an Erkan Ari, dessen Pass war dann aber zu ungenau, beim Cronenberger Konter fehlte Spillmann hinten. Felix Clever, der für Gianluca Silberbach in die Innenverteidigung gekommen war, grätschte Tuncay Altuntas um, den fälligen Freistoß aus 22 Metern klärte Torwart Dennis Raschka über die Latte. Beim anschließenden Eckball waren die Ratinger Innenverteidiger nicht recht im Bilde, gleich zwei Cronenberger gingen unbedrängt zum Kopfball, Juil Kim war einer davon und nickte den Ball aus vier Metern ein. Auch beim 0:2 (36.) klärten die langen Abwehrspieler einen hohen Ball – diesmal einen Freistoß nach Foul von Fynn Leon Ekchardt – nicht, die Kugel kam durch, und Kabiru Hashim Mohammed erhöhte für den Außenseiter.

Statistik Ratingen 04/19 - Cronenberger SC⇥1:2 (0:2) 04/19: Raschka – Görres, Clever, Spillmann, Eckhardt, Peitz, Ari (46. Silberbach), Potzler, Berisha (46. Merzagua), Ilbay (71. Popovic), Lamidi Tore: 0:1 Kim (23.), 0:2 Mohammed (36.), 1:2 Potzler (63.) Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte für Spillmann (90.+2, wiederholtes Meckern) Schiedsrichter: Oberdörster (Mönchengladbach) Zuschauer: 203

Nach der Pause machten die Ratinger zwar mehr Druck, aber vieles blieb nach wie vor Stückwerk, so auch sämtliche Standards, die gar keine Gefahr brachten. Einer starken Einzelleistung von Moses Lamidi, der sich gegen zwei Gegner durchsetzte, noch den dritten aussteigen ließ und dann die Übersicht behielt, war es zu verdanken, dass Tim Potzler, der ohnehin der stärkste Ratinger gewesen war, noch verkürzte. Mehr war aber nicht drin, weil beide Ratinger noch beste Chancen aus kurzer Distanz ausließen.