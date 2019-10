Handball : TV Ratingen hält bei den Panthern 50 Minuten mit

Ratingen Wie befürchtet ist der TV Ratingen in der Handball-Verbandsliga ans Tabellenende gestürzt. Nach vier Spieltagen steht immer noch kein Punktgewinn, einen so schwachen Start gab es ewig nicht mehr. Nun war der Tabellenzweite HSG Bergische Panther beim 26:34 eine Nummer zu groß.

Bei den verlustpunktfreien Bergischen Panthern II gab es eine 26:34 (14:16)-Pleite, obwohl die Grün-Weißen bis zur 50. Minute auf Schlagdistanz lagen. Da hatte Max Beckmann zum 22:22 ausgeglichen, vorher war dem erfahrenen Kreisläufer das 19:19 gelungen. Aber im Endspurt behielten die Bergischen problemlos die Oberhand. Am Samstag (17.30 Uhr) kommt der HSV Dümpten an den Europaring, der Druck ist längst riesengroß beim Traditionsverein. Dümpten hat auch noch keine Bäume ausgerissen, die ersten Punkte sind damit größte Pflicht am Europaring.