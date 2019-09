Fortuna-Angreifer : Hennings-Treffer im DFB-Pokal für „Tor des Monats“ nominiert

Düsseldorf Fortunas Angreifer Rouwen Hennings darf sich über eine besondere Nominierung freuen. Sein Treffer im DFB-Pokal gegen den FC 08 Villingen steht zur Wahl zum „Tor des Monats“ August.

Nur mit viel Mühe zog Fortuna Düssldorf im DFB-Pokal in die zweite Runde ein. Beim Oberligisten FC Villingen qäulte sich der Bundesligist zu einem nach Verlängerung . Für das Highlight des Spiels sorgte Fortunas Stürmer Rouwen Hennings in der 117. Minute.

In der Schlussphase der Verlängerung passte Niko Giesselmann den Ball von der linken Seite in den Strafraum, wo er den heranstürmenden Hennings fand. Der Angreifer reagierte blitzschnell und beförderte die Hereingabe mit der Hacke auf den Kasten des Oberligisten. Von der Unterkante der Latte sprang der Ball hinter die Linie.

In der zweiten Runde des DFB-Ppkales erwartet Fortuna Ende Oktober den alten Weggefährten FC Erzgebirge Aue. Die Partie findet am Mittwoch, 30. Oktober, um 20.30 Uhr in der Düsseldorfer Arena statt.