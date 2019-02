Nominierung zum Tor des Monats: Herrmann wäre Borussias Nummer 39

Mönchengladbach Patrick Herrmanns Tor zum 2:0-Endstand gegen Augsburg steht zur Wahl als Tor des Monats Januar. Das letzte Gladbacher Tor des Monats erzielte Juan Arango ebenfalls mit einem Distanzschuss.

Überraschend kommt das nicht: Patrick Herrmanns Tor zum 2:0-Endstand im Spiel gegen den FC Augsburg steht zur Wahl zum Tor des Monats Januar der ARD-Sportschau. Der Borusse schoss den Ball aus 20 Metern ansatzlos in den Winkel. „Das war eines meiner bisher schönsten Tore. Mein Opa hat immer gesagt: Wenn du nicht weißt, wohin mit dem Ball – dann schieß ihn einfach rein. Getreu dem Motto habe ich dann einfach draufgehalten“, sagte Herrmann über sein Tor.

Jetzt abstimmen und ddas Tor des Monats Januar bestimmen. Die fünf Tore in der Übersicht: https://t.co/lZ2lDOwepS #tdm #tordesmonats

Herrmann dürfte gute Chancen haben, sind Borussias Fans doch immer sehr rege, wenn es darum geht, ihrem Verein Ehre zu Teil werden zu lassen. Gewinnt er die Wahl, wäre er der 39. Borusse, der das Tor des Monats erzielt hat. Günter Netzer war der erste. Und zwar auch mit einem Fernschuss am 14. April 1971 gegen Bayern München. Der bislang letzte Gladbacher, der das „Tor des Monats“ erzielte, war Juan Arango im Dezember 2012. Auch das war ein Distanzschuss – quasi im Sitzen gegen Mainz aus 44 Metern.

34 Borussen trafen im Zeichen der Raute, vier als Nationalspieler, damit stellt Gladbach die viertgrößte Fraktion von Torschützen des Monats. Besonders herrlich waren die Gladbacher Tore im Jahr 1973, als sechs Borussen-Treffer die Wahl gewannen: je zweimal Netzer, Heynckes und Bernd Rupp. 1984 schossen in Uwe Rahn, Hans-Günther Bruns, Hans-Jörg Criens und Hochstätter immerhin vier Gladbacher das Tor des Monats. Dreimal kam das Tor des Jahres von Borussen, zuletzt war es ein Hacken-Kick von Oliver Neuville (2006), zuvor die Fernschüsse von Nickel und Bögelund.

Herrmann liegt mit seinem Tor im Gesamttrend bei dieser Wahl, denn keine andere Art des Treffens lag häufiger in der Gunst der Fußball-Fans vorn als der Distanzschuss. Auch das letzte Tor des Jahres gegen Gladbach passierte aus weiter Ferne: Der Kölner Marcel Risse erzielte es im November 2016 im Derby in der Nachspielzeit. Insgesamt kassierte Gladbach 20 Tore des Monats, das passierte keinem anderen Team so oft.