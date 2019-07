Golf : GC Hösel zittert um Einzug ins Final Four

Jannik de Bruyn packte nach einem Durchhänger den Turbo aus und machte sieben Schläge gut. Foto: DGV/Stebl. Foto: DGV/Stebl

Ratingen In einem hart umkämpften Teilnehmerfeld holt das Höseler Herren-Team am vorletzten Spieltag die Bundesliga-Spitze. Das Finale ist aber noch nicht sicher, denn Hubbelrath und Berlin-Wannsee sind dicht auf den Fersen.

Noch nie war es in der Deutschen Golf-Liga spannender: Auch nach dem vorletzten Spieltag der Saison steht bei der Herren- Nordstaffel noch nicht fest, wer beim Final Four auf Gut Kaden in Schleswig-Holstein antreten wird. Dafür ist das Teilnehmerfeld zu dicht beieinander – der letzte Spieltag beim Tabellendritten GLC Berlin Wannsee, am ersten August-Wochenende könnte noch alles verändern.

Vor diesem Hintergrund zeigte sich Christian Niesing, Trainer der Herrenmannschaft des GC Hösel, zuletzt nicht sonderlich zufrieden mit der Leistung seiner Truppe: Zwar beendeten die Höseler die Partie in Hubbelrath als alleiniger Tabellenführer der Liga (14 Punkte, 38 Schläge), den Tagessieg allerdings verschenkten sie an das souveräner auftretende Team aus der Bundeshauptstadt. „Wir waren fünf unter Par und kommen mit zehn über Par ins Clubhaus“, äußerte der Trainer enttäuscht. „Die Konstellation in der Tabelle ist jetzt wahnsinnig eng. Daher weiß ich, dass es in Berlin super schwer wird, das Ticket für das Final Four zu bekommen.“

Info Wichtige Termine für den GC Hösel Letzter Spieltag: Am 3. und 4. August geht es für die Herren-Bundesligateams zum GLC Berlin-Wannsee. Final Four: Am 10. und 11. August spielen die vier besten Mannschaften der Damen und Herren um den Titel des Deutschen Mannschaftsmeisters auf Gut Kaden (Schleswig-Holstein).

Berlin-Wannsee beendete das Turnier nämlich mit drei Schlägen über Par und holte sich den zweiten Sieg in Folge. Damit klettern die Hauptstädter mit 13 Punkten (und 64 Schläge) in der Tabelle der Liga auf den dritten Platz, gleich hinter dem punktgleichen Gastgeber Hubbelrath (46 Schläge), der sich beim Heimturnier — mit 17 Schlägen über Par — lediglich den vierten Platz des Tages sichern konnte. Aufsteiger Marienburger GC holte sich hingegen in einem Herzschlagfinish und mit einem Schlag Vorsprung auf Hubbelrath den dritten Platz des Tages, hängt allerdings weiter als Schlusslicht der Tabelle hinter dem Frankfurter Golfclub, der sich am vierten Spieltag — zum zweiten Mal in Folge — die rote Laterne umhängen musste.

Hösel muss nun am letzten Spieltag in Berlin mentale Stärke zeigen und spielerisch deutlich nachlegen, betont Trainer Niesing. „Klar, dass es nun unser Ziel sein muss, das Ticket für das Final Four zu bekommen, aber das wird noch schwer genug gegen alle Mannschaften, die so eng beisammen sind und die alle noch um die beiden Plätze für Gut Kaden kämpfen“, erklärt er.