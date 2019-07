Handball : TV Tiefenbroich hofft auf eine reibungslose Saison

TIEFENBROICH Eine Sorge kennt der TV Tiefenbroich nicht: der Traditions-Handballverein kann nicht absteigen. Er spielt auch in der kommenden Saison wieder in der Kreisklasse und darunter gibt es keine weitere Liga.

Die neue Kreisklasse hat acht Teams, darunter die SG Ratingen III und der TV Angermund III. Drei Angerland-Teams – allein das sorgt für zusätzliche Spannung, denn es stehen für alle sechs Derbys an. Tiefenbroich spielt wie eh und je in der Halle an der Gothaer Straße, trainiert dort einmal in der Woche mittwochs um 18.30 Uhr.