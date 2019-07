Bundesligaspieler im Trainerteam : Ratinger Hockey ist eine Erfolgsgeschichte

Ratingen Der TVR verzeichnet in den vergangenen Jahren wachsende Mitgliederzahlen. Die Kleinsten sind die „Super-Minis“.

Hockey in Ratingen wird immer erfolgreicher. Zum Beispiel bei der weiblichen Jugend A des TV Ratingen, die in der Regionalliga spielt, der dritthöchsten Klasse in Deutschland. Doch dieses Team ist nur das aktuelle Aushängeschild, denn der TVR hat 210 Mitglieder und wächst immer weiter. Er gilt als kinder- und jugendorientiert, was sich auch in der Vielzahl an vorhandenen Mannschaften zeigt. Die Mitgliederzahl im Jugendbereich steigt und liegt inzwischen im oberen Drittel aller Hockeyvereine in Nordrhein-Westfalen.