Fußball : 04/19 wird klar unter Wert geschlagen

Ratingen Der Oberligist ist bei der 1:5-Niederlage gegen den Regionalligisten RW Oberhausen keine vier Tore schlechter.

Vor 217 Zuschauern am Stadionring brachte Nico Klaß die Gäste früh mit 1:0 in Führung (11.). Doch 04/19 schüttelte sich nur kurz und schlug zehn Minuten später zurück: Stürmer Emrah Cinar glich für die Hausherren zum 1:1 aus (21.) und fütterte die Hoffnungen auf die kleine Überraschung gegen die eine Liga höher spielenden Oberhausener. Während der RSV allerdings einige gute Torgelegenheiten vergaben, zeigte RWO, was Effizienz und Effektivität bedeuten. Kurz vor der Pauseging der Regionalligist wieder in Führung: Cihan Özkara nutzte eine der wenigen Torchancen zur 2:1-Führung aus Oberhausener Sicht (43.).