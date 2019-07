Triathlon : Ratinger erreichen Rang sieben und neun in den NRW-Ligen

Das Frauen-Team (v.l.): Steffi Schmidt, Joana Wolff, Nadine Böger. Foto: Triathlon Team Ratingen

Ratingen (höv) Mit einem sehr starken siebten Platz in der NRW-Liga der Frauen schafften die Athletinnen des Triathlon Team Ratingen 08 (TTR) beim Wettkampf in Verl einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Das Herren-Team kam auf den neunten Rang und behauptete damit seinen Platz im vorderen Mittelfeld der Tabelle. Ddas leise formulierte Aufstiegsziel hat sich in dieser Saison damit aber fast schon erledigt.

Auf dem Programm der höchsten Liga des nordrhein-westfälischen Triathlonverbandes stand im ostwestfälischen Verl eine Triathlon-Sprintdistanz: 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen. Den Wettbewerb beendeten die Ratinger mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Die Damen belegten einen sehr überraschenden siebten Platz und haben den Klassenerhalt nun nahezu sicher“, freute sich TTR-Präsident Burkhard Schmidt, der die Teams vor Ort mitbetreute. „Der neunte Rang für die Herren ist zwar kein schlechtes Resultat, aber wir hatten uns ein wenig mehr erhofft. Ein Aufstieg ist nun in weite Ferne gerückt“, stellte er andererseits fest.

Das Top-Ergebnis der laufenden Saison machten für das Frauen-Team Joana Wolff (1:07:14 Stunden, Rang 14), Steffi Schmidt (1:09:39 Stunden, Rang 24) und Nadine Böger (1:11:57 Stunden, Rang 35) möglich. Das gute Resultat erhöht deutlich die Chancen auf den Klassenerhalt – bis zum Rennen in Verl lagen die Ratingerinnen noch auf dem drittletzten Rang. „Großes Kompliment an die drei Damen“, lobte Schmidt. Vor allem Wolff legte, trotz ihres aktuell minimalen Trainingsaufwands, einen tollen Wettkampf hin. Aber auch ihre Teamkolleginnen zeigten starke Leistungen. Nach dem etwas langsamerem Schwimmen erkämpften Schmidt und Böger auf dem Rad und im Lauf hervorragende Platzierungen.

Für das Ratinger Herren-Team waren Lennard Böge (58:05 Minuten, Rang 20), Lukas Rühlemann (59:03 Minuten, Rang 30), Morten Schmidt (60:42 Minuten, Rang 43) und Alexander Gossmann (61:22 Minuten, Rang 46) erfolgreich. Gesamtrang neun mit einer Platzziffer von 139 ist für den letztjährigen Aufsteiger ein ordentliches Ergebnis. Damit verfehlte das TTR-Quartett aber die bisherigen Top-Resultate. „Vor allem für Morten ist der Tag etwas unglücklich verlaufen“, erklärte der oberste TTRler Schmidt. „Im Schwimmen war er weit vorne, auch nach dem Radfahren war er noch an der Spitze, aber beim Laufen hatte er Magenprobleme und musste eine Zeitlang gehen.“ Auch deshalb sprang für die Ratinger lediglich der neunte Platz in der Teamwertung heraus, was für einen Liga-Neuling aber immer noch sehr achtbar ist.