Floorball : Aufregung vor Final Four steigt in Holzbüttgen

Bei ihren Heimspielen erhalten Holzbüttgens Floorballer lautstarke Unterstützung von ihren Fans. Foto: Andreas Klüppelberg

Holzbüttgen In anderthalb Wochen steigt für die Floorballer der DJK Holzbüttgen das größte Spiel der Vereinsgeschichte. In Berlin geht‘s um den Einzug ins Pokalfinale. Die Vorbereitungen laufen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

In Sachen Floorball hat sich in Kaarst in den vergangenen Jahren ganz schön was entwickelt. Die DJK Holzbüttgen ist vom Aufsteiger zum Bundesliga-Topteam geworden, das auch bei der Vergabe des Pokaltitels ein gewichtiges Wörtchen mitreden kann. Im Januar qualifizierte sich die Mannschaft von Trainer Tim Hidskes für das Final Four dank eines viel umjubelten Sieges gegen den amtierenden Meister MFBC Leipzig. Anderthalb Wochen sind es jetzt noch bis zur Großveranstaltung in der Berliner Max-Schmeling-Halle, doch die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren.

Denn auch wenn die Holzbüttgener schon zweimal die Qualifikation fürs Final Four geschafft haben, sprechen sie vor dem Halbfinale am Samstag, 5. März, gegen den Erstliga-Rivalen Berlin Rockets „vom wichtigsten Spiel der Vereinsgeschichte“. Bei der Premiere 2017 war die DJK bei der Veranstaltung in Dessau als Zweitligist noch als krasser Außenseiter an Berlin gescheitert, 2020 wurde das Turnier des besten vier Pokalteams wegen Corona kurzerhand abgesagt. Dieses Mal wittern die DJK-Verantwortlichen allerdings, dass vielleicht der ganz große Coup möglich sein könnte, denn bei den bisherigen Auftritten im Jahr 2022 präsentierte sich die Mannschaft in exzellenter Verfassung. Da ist es natürlich eine ganz schlechte Wendung, dass sich einige Spieler aus Holzbüttgen in den letzten Tagen mit einer Corona-Infektion abmeldeten. Die Frage, ob sie rechtzeitig wieder fit werden, steigert die ohnehin stetig wachsende Aufregung zusätzlich.

Info Floorball ist live bei Twitch zu verfolgen Stream Das Finale Four am ersten März-Wochenende kann auch über den Videostreaming-Anbieter Twitch verfolgt werden. Dass sich die Live-Übertragungen aus dieser Sportart großer Beliebtheit erfreuen, hat sich schon in bei Bundesligaspielen gezeigt. Premiere Zum Beispiel wurde im November ein kleines Stück Floorball-Geschichte geschrieben, als das Spiel der SSF Dragons Bonn gegen Holzbüttgen auf Twitch zu sehen war und erstmals 50.000 Zuschauer dabei waren. Wobei ein Zuschauer nur gezählt wird, wenn er mindestens 15 Minuten dabei ist