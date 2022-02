1. Tennis-Verbandsliga : Rückschlag für Budbergs Herren-Team

Rheinberg Die Mannschaft um Mario Lesic steht nach dem 3:3 gegen Wuppertal II vor dem letzten Spieltag auf dem zweiten Tabellenplatz. Der Aufstieg ist damit in weite Ferne gerückt.

Die Tennis-Herren des SV Budberg haben am vorletzten Spieltag der 1. Verbandsliga nur remis gespielt und sich innerlich vom Aufstieg verabschiedet. Während sich das Team um Kapitän Mario Lesic in heimischer Halle von Bayer Wuppertal II mit 3:3 trennte, ließ der Oberhausener THC in Osterath mit 6:0 nichts anbrennen und führt die Tabelle mit 7:1-Punkten an. Der SVB geht am nächsten Samstag, 17 Uhr, als Zweiter mit 6:2-Zählern ins letzte Spiel beim TC Kaiserswerth II. Das 3:3 gegen Wuppertal kam aus Budberger Sicht nicht überraschend. „Wir sind fast mit dem letzten Aufgebot angetreten“, sagte Lesic. Simon Pfau fehlte wegen Krankheit. Absagen bekam Lesic von den Sabanov-Brüder Ivan und Matej sowie Vincent van den Honert und Julian Desousa, die alle in den USA weilten. So spielte Max Hamelmann, der im Sommer für die „Zweite“ in der Bezirksklasse A aufschlagen wird, an Position 4. Er unterlag ebenso deutlich in zwei Sätzen wie Tom Hübel. Lesic siegte im Spitzeneinzel gegen Jan Kochems mit 6:3, 6:1. Auch Sven André setzte sich durch. Die Doppel wurden aufgeteilt.