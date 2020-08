Aus den Vereinen : TV Ratingen betont: „Die Leute müssen keine Angst haben“

Marion Weißhoff-Günther, Vorsitzende des TV Ratingen, sagt, ihr Klub habe alles getan, um die Hygienekonzepte umzusetzen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen In der Coronavirus-Pandemie hat der TV Ratingen fast 40.000 Euro allein in Hygienemittel investiert und zahlreiche Konzepte zum Schutz umgesetzt. Die Vorsitzende Marion Weißhoff-Günther hofft, dass die Passivmitglieder zurückkehren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Spätestens seit am Mittwoch wieder die Schule und so der damit verbundene Sportbetrieb gestartet ist, läuft auch bei Ratingens größtem Sportverein alles wieder auf Hochtouren. „Wir haben rund 250 Übungsleiter real oder online auf die Hygienekonzepte geschult, die bislang noch keine Kurse dazu machen konnten“, berichtet Marion Weißhoff-Günther, Vorstandsvorsitzende des TV Ratingen. „Wenn nächste Woche die Kinder und Schüler wieder in den vollen Normalbetrieb gehen, müssen sie sich online in Listen eintragen. Das Leben ist mit Corona ein bisschen anders, aber wir haben rumgerödelt, um alles zu schaffen.“

Natürlich lief neben den Kursen der Wettkampfsport wieder an, stellvertretend bei ihren Handballern lobt Weißhoff-Günther die „ausgeklügelten Konzepte von Bambini an. Respekt, das haben sie super gemacht.“ Seit Mai hat der TV auf seinem Gelände am Stadionring seinen Fitness- und Gesundheitsbereich im Zelt und der offenen Arena untergebracht und führt das nun so weiter bis Ende September. „Das hat sich bewährt und ist sicherer als mit 30 Personen in eine Halle zu gehen, was wir aber dürften“, sagt Weißhoff-Günther, die ergänzt: „Mit den intensiven Angeboten, bei denen große Mengen Aerosole ausgestoßen werden, bleiben wir komplett draußen. Das betrifft zum Beispiel die Sportler beim functional Fitness, aber die sind echt hart, denen machen auch kältere Temperaturen nichts aus. Das ist gelebte Realität.“