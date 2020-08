Nachruf : TTC trauert um sein Ehrenmitglied

Heiligenhaus Im Alter von 95 Jahren ist Kurt Hornscheidt verstorben, der dem TTC Heiligenhaus 72 Jahre angehörte und sein Ehrenmitglied war. Für seine Verdienste im Tischtennis erhielt er zahlreiche Ehrungen.

Am Samstag ist im Alter von 95 Jahren in Kurt Hornscheidt (Foto: privat) ein Urgestein des TTC Heiligenhaus verstorben Mehr als 72 Jahre gehörte er dem Klub an und war Ehrenmitglied. Anfang 1948 trat er dem Verein bei und hatte maßgeblichen Anteil an der Wiederaufnahme des Spielbetriebs nach dem Zweiten Weltkrieg. Als 1. Vorsitzender führte Hornscheidt den TTC mit viel Umsicht und Geschick über viele Jahre. In späteren Jahren koordinierte Kurt Hornscheidt die internationalen Begegnungen mit der britischen Stadt Basildon. Aufgrund seiner Verdienste um den Tischtennissport erhielt Kurt Hornscheidt viele Auszeichnungen und Ehrungen. 2007 ernannte ihn der TTC Heiligenhaus zum Ehrenmitglied auf Lebenszeit.