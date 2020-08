Fußball : Ratingen 04/19 startet gegen Kleve in die Saison

Ratingen Als einziger Fußball-Oberligist hat Ratingen 04/19 durchtrainiert, jetzt muss Trainer Martin Hasenpflug ein wenig auf die Bremse treten. Das Testspiel am Samstag bei Westfalia Herne wurde abgesagt. Dafür ist der Liga-Spielplan nun veröffentlicht.

Nach nun drei Testspiel-Niederlagen in Folge musste der Coach bremsen: „Wir wollen die Jungs ja nicht kaputt trainieren“, hatte er bereits am Sonntag gegenüber unserer Redaktion gesagt und freie Tage angekündigt. Damit geht nun auch einher, dass 04/19 das für Samstag, 8. August bei Westfalia Herne eingeplante Testspiel abgesagt hat. „Die Mannschaft braucht jetzt die Regeneration, und bei den mehr als 40 Grad in den nächsten Tagen bietet sich das zusätzlich an. Wir werden Dienstag wieder normal trainieren“, sagte Hasenpflug am Mittwoch.