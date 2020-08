Fußball, Testspiele : So läuft es für die Bezirksligisten

Der Ex-Ratinger Dominic Abdel-Ahad stürmt nun für den SV Hösel und trifft wie am Fließband. Foto: Tipm/Fupa.net

Hösel Der SV Hösel und die SSVg Heiligenhaus starten am 6. September in die neue Saison der Fußball-Bezirksliga, Ratingen 04/19 II erst eine Woche später. Die Höseler haben ihren Pflichtspielauftakt allerdings schon am 19. August im Pokal gegen den MSV Düsseldorf.

Von Werner Möller

Da es nach dem Saison­abbruch aufgrund der Coronavirus-Pandemie keine Absteiger, aber Aufsteiger im Fußball gab, gibt es nun im Verband Niederrhein acht statt sechs Bezirksliga-Gruppen. Unverändert in Staffel 1 ist Ratingen 04/19 II, das am ersten Spieltag der neuen Saison direkt spielfrei hat und so erst am Sonntag, 13. September daheim gegen die DJK Gnadental startet. Der SV Hösel als Aufsteiger ist dagegen direkt am Sonntag, 6. September um 15 Uhr bei der SG Rommerskirchen-Gilbach gefordert, die vorher in Gruppe 3 war. Von Gruppe 2 in Gruppe 3 ist die SSVg Heiligenhaus gerutscht, die ebenfalls am 6. September, allerdings um 15.15 Uhr, zum Auftakt den ASV Mettmann empfängt.

Für den SV Hösel ist der Saisonbeginn nicht der Pflichtspielstart, da geht es schon früher wieder los. Im Frühjahr dieses Jahres hat der Fußball-Bezirksligist durch seinen 6:0-Kantersieg bei Wersten 04 das Halbfinale im Kreispokal erreicht. Dort treffen die Blau-Weißen nun am Mittwoch, 19. August, um 19 Uhr daheim auf den Landesligisten MSV Düsseldorf. Das zweite Halbfinale zur gleichen Zeit bestreiten die SG Unterrath und der FC Büderich.

Das Höseler Pokal-Match gegen die Elleraner ist hochinteressant. Trainer dort ist der Ur-Tiefenbroicher Deniz Aktag, der einst mit seinem Co-Trainer Franco Martino die 04/19-Reserve erstmals in der langen Vereinsgeschichte in die Bezirksliga führte. In diesem Sommer folgte der in Ratingen wohnende Martino nun Aktag auch zum MSV Düsseldorf. Es gibt dort zudem eine ganze Reihe von Spielern mit Ratinger Vergangenheit. Neu dort ist Torwart Almantas Savonis, der 23-Jährige spielte bis zum Sommer lange bei 04/19. Und der zweite MSV-Keeper Alex Meyer (28) war einst in Lintorf aktiv. Zudem neu ist Jonas Schulte, ebenfalls ein Ex-Ratinger (04/19 II), und den Torjäger Mustafa Kalkan kennt fast jeder Fußballfan hier in der Umgebung. Der nun 27-Jährige stürmte bis zum vergangenen Sommer für die SSVg Heiligenhaus.

Zurück zum SVH: Im vierten Testspiel landete er den dritten Sieg. Die Blau-Weißen besiegten daheim den FC Wülfrath aus der Kreisliga A mit 9:2, und alles überragend dabei war der 21 Jahre alte Dominic Abdel-Ahad. Er setzte den Gästen sechs Bälle in die Maschen, zudem trafen Niklas Oldörp (2) und Kevin Peuler. Der in diesem Sommer gekommene Abdel-Ahad spielte vorher in der A-Jugend von Ratingen 04/19, dann pausierte er. Davor spielte er in der B-Jugend der Fortuna.

Am gestrigen Sonntagnachmittag traten die Höseler beim befreundeten Klub Concordia Wiemerhausen aus der Westfalenliga an und erreichten ein beachtliches 2:2. Alex Schulze schoss in der Endphase den Anschlusstreffer, und das 2:2 in der Schlussminute ging einmal mehr auf das Konto von Abdel-Ahad. Zwei Tests bestreiten die Höseler mit ihrem Coach Senad Hecimovic in dieser Woche: am Donnerstag, 13. August, 20 Uhr, daheim gegen den SC Velbert II und am kommenden Sonntag ebenfalls am Neuhaus gegen GSG Duisburg (15 Uhr).

Bei der Reserve von 04/19 versammelte der neue Trainer Peter Köppen seine Schützlinge an diesem Wochenende am Götschenbeck zu einem zweitägigem Trainingslager. Zwei Freundschaftsspiele standen dabei im Mittelpunkt. Zunächst war der FC Büderich II zu Gast, der Aufsteiger in die Kreisliga A. Die Ratinger gewannen 8:2 (2:2), weil die Gäste nur eine Stunde mithalten konnten. So war die 3:2-Führung (63.) durch den aus der A-Jugend der SG Unterrath verpflichteten Matin Foumani der Startschuss zum Kantersieg. Heimkehrer Kevin Schimanski traf im Doppelpack, zudem erfolgreich waren Anes Daijali, Finn Niklas Battenstein, Oliver Münzer, Timo Derichs und Leon Pruse.