Handball, Testspiele : TVA muss weiterhin auf Marco Bauer verzichten

Marco Bauer (am Ball) fehlt dem TVA weiter verletzt. Foto: RP/Benefoto

Angermund Auch Handball-Oberligist TV Angermund ist in seine Testspielserie gestartet, gegen den Verbandsliga-Geheimfavoriten gab es eine 18:19-Niederlage. Die Landesliga-Reserve testete ebenfalls und schlug Unitas Haan II mit 22:20.

Am Samstag hat auch der Handball-Oberligist TV Angermund seine Testspielserie aufgenommen. Erster Gegner in der Walter-Rettinghausen-Halle war die SG Überruhr, der Geheimfavorit auf den Verbandsliga-Meistertitel. Der TVA unterlag knapp 18:19 (11:13), das Match verlief immer eng. In den Schlussminuten ließen die Gastgeber drei gute Chancen aus, und Überruhr nutzte das zum Auswärtssieg.