Nachruf : Neusser Schützen trauern um Jakob Matheisen

Neuss Traurige Nachricht: Jakob Matheisen, Schützenkönig 1991/92 und Ehrenmitglied des Neusser Grenadierkorps, ist am Wochenende im Alter von 83 Jahren gestorben.

Das bestätigt Grenadiermajor Markus Ahrweiler gegenüber unserer Redaktion. „Wir wurden von Jakob Matheisens Familie informiert“, erklärt er. Bei Facebook bekundeten am Dienstag bereits zahlreiche Schützen ihr Beileid und erinnerten an den Verstorbenen.

Jakob Matheisen war ein Ur-Neusser. Geboren in einem Haus an der Spulgasse, besuchte er die Münsterschule und wuchs rund um den „Veehmaat“ auf. Nach seiner Lehre zum Großhandelskaufmann trat er in das 1922 gegründete Speditionsunternehmen der Familie ein und übernahm 1969 dessen Leitung. Schwer fiel ihm, das schilderte er anlässlich seines 80. Geburtstags 2016 im Gespräch mit unserer Redaktion, jener Gang im August 2010, als er den letzten Möbelwagen seiner Spedition beim Straßenverkehrsamt abmeldete und in Ruhestand ging. Da hatte er mehr Zeit für seinen Garten.