Gastbeitrag Felix Linden : „Von Normalität sind wir sehr weit weg“

Niederrhein Durch die Zwangspause aufgrund der Coronavirus-Pandemie ergab sich für viele Vereine die Möglichkeit, sich neu aufzustellen, findet Felix Linden, Trainer des Handball-Drittligisten HSG Krefeld. Es stellen sich aber noch viele Fragen.

Mit seiner Mannschaft wieder in der Halle zu stehen, ist nach der langen Pause und der ungewissen Zeit ein tolles und schönes Gefühl. Man merkt allen an, dass sie die Gemeinschaft zu schätzen wissen. Es kehrt wieder etwas Normalität ein, aber von der altbekannten Normalität sind wir weiterhin sehr weit weg. Verbände, Organisationen und vor allem die Vereine und ihre Vertreter haben es sehr schwer. Oft gibt es wochenlange Ungewissheit, dann gibt es neue Gesetze, wie die Zuschauerhöchstgrenzen, die teilweise Ehrenamtliche in den Vereinen innerhalb von kurzer Zeit umsetzen müssen und sollen. Dies gelingt bei vielen sehr gut, und jeder Sportler wünscht sich Wettkämpfe unter Zuschauern.