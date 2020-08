Unternehmen aus Krefeld : Yayla ist neuer Hauptsponsor von Türkgücü München

Krefeld Der Lebensmittelvertrieb aus Bockum unterstützt den Aufsteiger in die Dritte Fußball-Liga aus Bayern. Der Klub hat sich bereits die Dienste einiger Ex-Spieler aus Uerdingen gesichert.

Das Krefelder Unternehmen Yayla und die Profifußballer von Türkgücü München streben Erfolge ab sofort gemeinsam an. Der Spezialist und Hersteller für türkisch-mediterrane Lebensmittel mit Sitz in Krefeld wird der neue Haupt- und Trikotsponsor des Drittliga-Aufsteigers. Yayla setzt bereits seit mehreren Jahren stark auf Sponsoring im Bereich Kultur und Sport und weicht auch diese Saison nicht davon ab. Vor rund zwei Jahren hat das Familienunternehmen die Namensrechte am früheren Königpalast erworben. Seitdem heißt die Spielstätte der Krefeld Pinguine und Veranstaltungshalle für Konzerte und Kabarett Yayla Arena.

„Wir sind stolz darauf, mit Yayla einen Partner gefunden zu haben, der genau die gleichen Ziele verfolgt wie wir. Für beide Seiten ist es eine großartige Möglichkeit, sich in der kommenden Saison gemeinsam in der gesamten Bundesrepublik zu präsentieren. Unser gemeinsames Ziel ist es, den größtmöglichen sportlichen Erfolg zu erzielen und das einzigartige Projekt Türkgücü München nicht nur deutschlandweit, sondern über die Grenzen hinaus bekannt zu machen. Wir freuen uns riesig auf die Zusammenarbeit.“, sagt Türkgücü München Geschäftsführer Max Kothny.

Die Münchener Profifußballer hatten zuletzt bundesweite Schlagzeilen mit ihrer Idee geschrieben, ihre Heimspiele in Nordrhein-Westfalen austragen zu wollen. Dem hatte der DFB einen Riegel vorgeschoben. Aktuell werden die sportlichen Aktivitäten von Türkgücü gerade in Krefeld aufmerksam verfolgt. Mit Torwart Rene Vollath und Torjäger Tom Boere haben sich zwei Ex-Spieler des KFC Uerdingen dem Aufsteiger angeschlossen.

Die Yayla Türk Lebensmittelvertrieb GmbH aus Krefeld hat viel vor: Äußeres Zeichen für die Ambitionen des 1979 gegründeten Unternehmens ist das Engagement im Sportsponsoring. Die Verantwortlichen um Geschäftsführer Ethem Colakoglu wissen um den Wert von Produkt- und Imagewerbung bei dem Versuch, den Umsatz weiter zu steigern. Zwei Drittel davon macht der Lebensmittelvertrieb in Deutschland, den Großteil des Rests im europäischen Ausland. Zuletzt waren es mehr als 60 Millionen Euro Umsatz, die die Gesellschaft mit Sitz an der Emil-Schäfer-Straße erwirtschaftet hat. Yayla heißt auf türkisch so viel wie grüne Almlandschaften – passend zum Engagement in Bayern