Handball : Handball: Bayer-Nachwuchs tritt in der Staffel West an

Handball: Bayer-Nachwuchs tritt in der Staffel West an

Dormagen Der Handball-Nachwuchs des TSV Bayer Dormagen wurde in die Staffel West der A-Jugend-Bundesliga eingeteilt. Saisonbeginn ist am 26./27. September.

Obwohl noch nicht alle Qualifikationsturniere gespielt sind, hat der Deutsche Handball-Bund (DHB) schon einmal die Staffeleinteilung für die A-Jugend-Bundesliga vorgenommen, die am 26./27. September in die Saison startet.

Der künftig von David Röhrig trainierte Nachwuchs des TSV Bayer Dormagen wurde dabei in die Staffel West einsortiert, der außerdem der VfL Gummersbach, die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen, die mJSG Melsungen, der TV Hüttenberg, VfL Eintracht Hagen sowie vier noch zu ermittelnde Qualifikanten angehören, die bis 13. September feststehen müssen und dann den jeweiligen Gruppen zugeordnet werden. Aus dem Bereich Nieder- und Mittelrhein bewerben sich Bergischer HC, HSV Solingen-Gräfrath, TuS Königsdorf und HC Düsseldorf um einen Platz.

Die zehn Klubs jeder Staffel bestreiten bis zum 21./22. November eine Einfachrunde, wobei dem TSV Bayer fünf Heimspiele zugelost wurden. Die besten vier Teams jeder Staffel ziehen dann in die Meisterrunde ein, die in zwei Gruppen zu jeweils acht Mannschaften in Hin- und Rückrunde ausgetragen wird. Die jeweils vier besten Teams qualifizieren sich dann für das Viertelfinale um die Deutsche A-Jugend-Meisterschaft.