Ratinger Polizei : Polizei findet 40.000 unversteuerte Zigaretten

40.000 Zigaretten waren unvesteuert. Foto: dpa

Ratingen Polizeibeamte stellte im Mercedes vier Pakete mit insgesamt 2.000 Schachteln unversteuerter Zigaretten sicher. Bei dem Fahrer, der alleine in dem Auto war, handelte es sich um einen 59 Jahre alten Mann aus Heiligenhaus.

(RP/kle) Dank eines aufmerksamen Zeugen ist ein Schlag gegen den organisierten illegalen Zigarettenhandel gelungen: In der Nacht zum Donnerstag stellten Polizeibeamte bei der Kontrolle eines Autos in Ratingen 2.000 unversteuerte Schachteln mit insgesamt 40.000 Zigaretten sicher und verhinderten so einen Steuerschaden in Höhe von rund 6.300 Euro. Der tatverdächtige Hehler – ein 59 Jahre alter Mann aus Heiligenhaus – wurde vorübergehend festgenommen.

Gegen 1.45 Uhr hatte sich ein Zeuge telefonisch bei der Polizei gemeldet. Der Mann gab an, an der Mettmanner Straße in Wülfrath drei Männer dabei beobachtet zu haben, wie sie in verdächtiger Art und Weise mehrere Pakete in einem silbernen Mercedes Kombi untergebracht haben. Dieser fahre nun über die Meiersberger Straße in Richtung Ratingen. Der Zeuge gab das Kennzeichen des Fahrzeugs durch, sodass die Beamten bei ihrer Fahndung nach dem Mercedes wenig später auf der Homberger Straße in Ratingen fündig wurden.