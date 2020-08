Brauchtum in Neuss : Sonderhilfsprogramm soll Musikvereine retten

Brauchtum in Neuss

Musiker beim Schützenumzug am Rathaus in Neuss. Foto: Endermann, Andreas (end)

Neuss Mit insgesamt 500.000 Euro unterstützt das Land die gemeinnützig organisierte Laienmusikszene. Damit können Neusser Musikgruppen teilweise das kompensieren, was etwa durch den Wegfall des Schützenfestes als Loch in den Haushaltsplan gerissen wird.

In zwei Wochen wäre viel los gewesen: feiernde Schützen so weit das Auge reicht, Fressbuden unterschiedlichster Art und Volksmusik von Musikvereinen aus Neuss und Umgebung. Die Corona-Pandemie machte dem Brauchtum allerdings einen Strich durch die Rechnung. Die Schützen versuchen sich seitdem über die Quirinus-Kampagne über Wasser zu halten. Aber was ist mit den vielen Neusser Musikgruppen, wie beispielsweise den Fanfarenkorps, Tambourkorps und Musikkapellen? Auch sie finanzieren sich zum Großteil aus den Schützenfesteinnahmen.