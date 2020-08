Literarischer Sommer in Neuss : Ein Leben in New York und Neuss

Ein Leben in New York und Neuss

Neuss Die Autorin Ulla Lenze war beim „Literarischen Sommer“ in der Stadtbibliothek zu Gast. Sie hat dort ihren in der amerkanischen Metropole und Neuss spielenden Roman „Der Empfänger“ vorgestellt.

In Zeiten von Corona ist es alles andere als eine Selbstverständlichkeit: Der „Literarische Sommer“ findet statt. 14 Städte sind diesmal mit im Boot, „nur“ es gibt einige Lesungen weniger als in den vergangenen Jahren. Das Literatur-Event begann so richtig (zumindest mit einer aktuellen Neuerscheinung) am Mittwochabend in der Stadtbibliothek, mit einem interessanten Roman, geschrieben von einer Autorin, die vor 46 Jahren in Mönchengladbach geboren wurde: Ulla Lenze und ihr Buch „Der Empfänger“.