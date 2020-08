„Löstige Jonge“ aus der Südstadt : Junge Schützen starten Hilfsaktion für die Gaststätte „Jägersruh“

Südstadt In der Corona-Pandemie wollen junge Schützen ihre Gründungskneipe vor der Insolvenz bewahren. Die „Löstige Jonge“ haben eine Spendenaktion für die „Jägersruh“ gestartet.

Doch dann kam Corona. Seit März seien die Umsätze in der „Jägersruh“ eklatant eingebrochen, so wie in der gesamten Gastronomie, beklagt Malkoc. „Seit sechs Monaten haben wir so gut wie nichts verdient“. Was den Gastwirt freut: Die Brauchtumsfreunde hätten zu ihm gehalten, acht Schützenzüge hätten ihn mit jeweils 100 Euro im Monat unterstützt. „Das hat in schweren Zeiten viel geholfen“, sagt Andrej Malkoc. Obendrein habe es Geld aus dem Hilfspaket gegeben, von dem nach dem Abzug der Miete allerdings kaum etwas übrig geblieben sei. Köchin und Küchenhilfe sind seit April in Kurzarbeit.