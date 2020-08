Neuss : Corona-Fall an der Sekundarschule – Test positiv

Neuss Ein Reiserückkehrer wurde auf Corona getestet und ist positiv. Der Schüler der Sekundarschule wurde aus dem Unterricht genommen.

Nach dem Schulstart gibt es bereits die erste Corona-Infektion eines Schülers in Neuss. Betroffen ist die Sekundarschule. Das positive Testergebnis liegt vor. Das teilte Schuldezernentin Christiane Zangs am Donnerstagabend im Hauptausschuss mit. Bei dem betroffenen Schüler handelt es sich um einen Reiserückkehrer. Die Klasse wurde in Absprache zwischen Schulleitung und Schulverwaltung vorsorglich für Donnerstag und Freitag aus dem Unterricht genommen. Der betroffene Schüler wurde vom Kreisgesundheitsamt für zwei Wochen in Quarantäne gesetzt. Da die Schüler, die mit ihm in Kontakt kamen, im Unterricht ebenso einen Mund-Nase-Schutz trugen wie der Betroffene seien aber keine Testungen der gesamten Klasse oder weitere Quarantänemaßnahmen erforderlich, erklärt Kreissprecher Benjamin Josephs. „Wir halten uns an die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts“, sagt er. Man habe aber den Lehrern angeboten, sich außerhalb des ohnehin bestehenden Angebots testen zu lassen.