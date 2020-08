Orgelfestival in Neuss : Der „Orgelsommer“ in der Quirinusbasilika feiert Louis Vierne

Der „Orgelsommer“ in der Quirinusbasilika feiert Louis Vierne

Orgelfestival in Neuss

Neuss Ansgar Wallenhorst und Burkhard Ascherl waren die ersten Organisten, die Münsterkantor Joachim Neugart eingeladen hat. Gereon Krahforst folgt.

„Vive Louis Vierne!“ hatte Münsterkantor Joachim Neugart seinen vier Kollegen zugerufen, die mit ihm die fünf Konzerte des diesjährigen Orgelsommers in der Quirinusbasilika gestalten. Vierne (1870 – 1937), der letzte große spätromantische Orgelkomponist Frankreichs, ist vor 150 Jahren in Poitiers geboren. Nach seinen Studien bei César Franck und Charles-Marie Widor wurde er 1900 Organist an der Kathedrale Notre Dame de Paris und blieb es bis zu seinem Tode. Dort hatte er die große Klangfülle der 1868 von Aristide Cavaillé-Col gebauten Orgel mit 117 Registern zur Verfügung, die für seine Werke stilbildend sein sollten: Er führte die Orgelsinfonie zu ihrem stilistischen Höhepunkt.