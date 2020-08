Bürger-Schützenfest : Schützenkarikaturen mit Herz und Charme

Neuss Die Sparkasse Neuss stellt das Schützenposter von Wilfried Küfen vor. Auch wenn auf das traditionelle Fest Ende August verzichtet werden muss.

So wird der Zug an seiner Tradition festhalten, die Bewohner des Johann-von-Gott-Altenheimes in Gnadental zusammen mit der Jägerkapelle Straberg 1926 auch in diesem Jahr zu besuchen. Das Konzert findet nun Open-Air statt. Auf dem Küfen-Poster konnte er etliche Bekannte ausmachen: „Es ist ein Bild, das zwar kein Fest ersetzt, aber uns tröstet“, fasste der Major seinen Eindruck zusammen. In allen Schützenkarikaturen Wilfried Küfens fehlen nie die Pferdeäppel, diesmal am linken Rand zu finden. Und das Wimmelbild wird zum Suchbild: In die dicht besetzte Galerie der Tribünenbesucher hat er ein Pferd platziert.