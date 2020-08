Handball und Corona : Auch Lazarov ist bei der SG nun negativ getestet

Ratingen Nachdem Filip Lazarov vom Handball-Regionallgisten SG Ratingen sich einem zweiten Corona-Test unterzogen hat, ist das Ergebnis nun negativ – so wie alle anderen Befunde. Robert Markotic fällt derzeit verletzt aus.

Am Dienstag überbrachte Filip Lazarov die gute Nachricht – via Screenshot in die WhatsApp-Gruppe der Regionalliga-Handballer der SG Ratingen: „Ergebnis: negativ – kein Nachweis von Sars-CoV-2“, stand da, verbunden mit der mit einem Smiley garnierten Nachfrage des nordmazedonischen Rückraumspielers an seine Mitspieler: „Erlaubt ihr mir wieder zu trainieren?“. Die Reaktionen seiner Teamkameraden darauf signalisierten eindeutig ein freudiges Ja.