Eine neue Dachmarke : Katholische Bildung stellt sich neu auf

Leiterin Sabrina Rommerskirchen (vorne) sowie Hedwig Bussmann und Thomas Manke gehören zum festen Stamm des Bildungsforums. Foto: Achim Blazy (abz)

Mettmann Familienbildung und Bildungswerk des Kreises Mettmann haben nun einen gemeinsamen Namen und ein Programmheft. Es gibt Eltern-Kind-Angebote, Sport- und Kochkurse, allerdings mit weniger Teilnehmern und größerem Abstand.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marita Jüngst

Die katholische Familienbildungsstätte in Ratingen und das Katholische Bildungswerk Kreis Mettmann präsentieren sich bisher mit zwei verschiedenen Programmheften und zwei unterschiedlichen Namen. Für Interessenten an den Veranstaltungen ist es nicht immer einfach zu durchschauen. Deshalb treten die beiden Einrichtungen nun gemeinsam unter der Dachmarke Katholisches Bildungsforum Mettmann auf.

Was ändert sich? In der Außenwirkung ist alles übersichtlicher. Außerdem ändern sich die Verantwortungen im Team. Jeder pädagogische Mitarbeiter ist ab sofort sowohl für familien- als auch erwachsenenbildnerische Veranstaltungen verantwortlich. Statt zwei gibt es ab sofort nur noch ein Programmheft, in dem alle Veranstaltungen aufgeführt sind. Allerdings sind die Veranstaltungen in den einzelnen Pfarreien des Kreises wegen der Übersicht noch einmal separat zusammengefasst.

Info Anmeldemöglichkeiten digital oder per Karte Programmheft Gedruckt liegen die Hefte unter anderem in öffentlichen Einrichtungen und in Arztpraxen aus. Außerdem online unter www.bildungsforum-kreis-mettmann.de Anmeldungen sind ab sofort möglich. Einmal über die Internetpräsenz, zum anderen sind im Programmheft Anmeldekarten vorhanden. Fragen werden auch telefonisch beantwortet unter 02102/ 1538651. Zeitraum Das neue Programmheft beinhaltet Angebote bis Ende Dezember.

Wie sieht das neue Programm für das zweite Halbjahr 2020 aus? Trotz der nach wie vor geltenden Hygienekonzepte umfasst das Heft stolze 167 Seiten. „Wir sind froh, trotz der Corona-Krise so gut wie alle geplanten Veranstaltungen anbieten zu können“, sagt Sabrina Rommerskirchen, kommissarische Leiterin des Bildungsforums. Es wird weiterhin Eltern-Kind-Angebote geben, Sportkurse und auch wieder Kochkurse in der Lehrküche in Ratingen, allerdings mit weniger Teilnehmern und größerem Abstand.

Was hat sich mit Corona verändert? Vor Corona war das Bildungsforum gar nicht digital unterwegs. Doch mit Beginn der Krise wurde technisch aufgerüstet, Mitarbeiter wurden geschult. Seither gibt es mehr und mehr digitale Angebote wie Vorträge oder auch den Ehevorbereitungskurs. Diese Angebote sollen auch nach Corona beibehalten werden als Alternative zu den Präsenzangeboten. Eine weitere Alternative in den Sommermonaten sind Angebote draußen. So wurde bereits der Musikgarten aus den Räumen an der Turmstraße in den Poensgenpark verlegt.

Was ist noch neu? Nicht nur das Programmheft wurde neu gestaltet – statt bisher orange oder blau ist es jetzt grün – auch die Internetpräsenz www.bildungsforum-kreis-mettmann.de wurde überarbeitet. Zum einen wurde das Layout verändert, zum anderen wurden aber auch technische Möglichkeiten geschaffen. Die Seite passt sich dem jeweiligen Endgerät an. Außerdem ist das Bildungsforum auch auf Facebook und Instagram vertreten.

Was ist das Programm-Highlight? Für Sabrina Rommerskirchen, von Hause aus selbst Theologin, die Reihe „Junge Theologie im Gespräch“. Die Beiträge mit jungen Wissenschaftlern werden digital via Zoom übertragen, so dass die Teilnehmer bequem von zu Hause aus folgen können und regionale Grenzen keine Hürde mehr darstellen. Einmal monatlich an wechselnden Wochentagen werden die jungen Theologen Einblicke in ihre Forschungsergebnisse geben.