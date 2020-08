Für den guten Zweck : Virtueller Lauf für den realen Erfolg

Breitscheid Erstmals drohte der 24-Stunden-Lauf des TuS Breitscheid zugunsten der Helen-Keller-Schule auszufallen, aber die Organisatoren um Svenja Bock-Fischer fanden trotz Pandemie einen Ausweg. So kamen wieder Spenden für den guten Zweck zusammen.

Da viele Schüler der HKS zur Risikogruppe in der Pandemie zählen, war die klassische Variante des 24-Stunden-Laufes unmöglich. Svenja Bock-Fischer wollte sich ihre Organisations-Premiere aber nicht vom Virus nehmen lassen, und brachte das virtuelle Konzept ein. Unter dem Motto „In 24 Stunden zusammen Großes schaffen – dein Workout für die Helen-Keller-Schule“ verbanden so mehr als 100 Teilnehmer ihre sportliche Betätigung mit dem karitativen Zweck und sammelten so Spenden. Die Sportler liefen um den Grünen See, kletterten auf dem Spielplatz am Eisstadion, walkten im Erholungspark Volkardey oder fuhren Rad. Die Länge der Strecke war ebenso gleich wie die Sportart, auch Skater waren dabei.