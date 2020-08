Neuer Mann für die Außenbahn : 04/19 holt Fatni vom WSV und besiegt Solingen

Trainer Martin Hasenpflug (links) und Zugang Mohamed Fatni. Foto: RSV

Ratingen Mohamed Fatni ist der vierte Zugang, den Fußball-Oberligist Ratingen 04/19 in den vergangenen Tagen vermeldet. Der 21-Jährige spielte schon für Espanyol Barcelona und zuletzt den Wuppertaler SV. Sein Debüt gab er nun beim 4:0-Sieg gegen den VfB Solingen.

Ratingen 04/19 hat sich noch einmal verstärkt: Der Fußball-Oberligist hat vom Wuppertaler SV Mohamed Fatni verpflichtet, der für den Regionalligisten in der vergangenen Spielzeit vier Partien absolvierte. Der 21-Jährige, der in der Jugend auch bei Espanyol Barcelona ausgebildet wurde, soll die Außenbahn der Ratinger verstärken. Über den Mann mit dem Spitznamen „Kofi“ sagt Trainer Martin Hasenpflug: „Er hat sehr viel Potenzial, Freude am Fußball und wird sich bei uns noch weiterentwickeln. Durch seine früheren Stationen kennt er es, professionell zu arbeiten.“

Sein Debüt hat Fatni am Mittwochabend gegeben, im Heimspiel gegen den Landesligisten VfB Solingen wirkte er mit. Für die Tore beim 4:0 (1:0)-Sieg sorgten Hae Seon Jung, der in der 33. und 65. Minute zum 1:0 und 3:0 traf, sowie Zugang Takuma Misumi zum 2:0 (54.) und Yassin Merzagua zum Endstand (84.). „Jung hätte fast sogar drei Tore gemacht, stand bei einem Treffer aber ganz knapp im Abseits“, berichtet Hasenpflug, der den A-Jugendlichen lobt: „Er hat das Spiel seines Lebens gemacht, nicht nur wegen seiner Tore, sondern auch gegen den Ball. Er wird aber jetzt erst einmal in die A-Jugend zurückkehren, weil die am übernächsten Wochenende Quali-Spiele hat und er da gebraucht wird.“

Der neue Stürmer Misumi, der von Liga-Konkurrent Sportfreunde Baumberg kam, erzielte schon seinen zweiten Treffer für 04/19. „Er trifft auch in den Trainingseinheiten, das ist also kein Zufall“, sagt Hasenpflug lachend. „Er braucht noch Spielpraxis, muss sich an die Mannschaft noch gewöhnen, aber wir sind zuversichtlich, dass das schnell geht. Er fühlt sich in der Mannschaft wohl, und wir sind froh, dass wir ihn kurzfristig noch dazu bekommen haben.“